Бразилия

Бразилець хоче повернутись в колишній клуб.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар заявив, що до кінця кар'єри хоче ще пограти за колишній клуб Сантос.

"Життя футболіста напрочуд динамічне. Іноді ти знаходишся в одному місці, а потім все змінюється. Очевидно, що я мрію знову зіграти у Бразилії, мрію знову зіграти за Сантос. Сподіваюся, що якось це станеться. Футбол сповнений сюрпризів", — сказав Неймар в інтерв'ю BandSports.

У цьому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Аль-Хіляль розпочав спроби підписати Неймара після невдачі з Мессі.