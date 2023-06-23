Німеччина

Коментар функціонера мюнхенців щодо трансферу португальського універсала.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрізен прокоментував трансфер Рафи Геррейру.

"Рафаель Геррейру був одним із найкращих і найстабільніших гравців Бундесліги протягом багатьох років. Він універсальний і має міжнародний досвід та ідеально вписується в нашу команду як особистість та гравець.

Ми дуже раді, що змогли підписати його і що в майбутньому він носитиме футболку Баварії. Тренер і ми, як керівництво, згодні з тим, що він, безперечно, покращить нашу гру", — цитує функціонера офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, до цього Рафаель упродовж восьми років виступав за Борусію Д, яку він залишив у статусі вільного агента. Контракт із Баварією розрахований до літа 2026 року.