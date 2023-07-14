Бразилия

Чилійський півзахисник знайшов собі новий клуб.

Артуро Відаль лише нещодавно залишив Фламенгу після завершення дії контракту та був у пошуку нового клуба.

Як повідомляє офіційний сайт Атлетіко Паранаенсе, чилійський півзахисник поставив підпис під угодою, деталі якої не розголошуються.

Зазначимо, що за Фламенго Артуро Відаль відіграв 51 матч, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Футболіст буде виступати за Атлетіко Паранаенсе під 23 номером.

Нагадаємо, раніше Артуро Відаль заявляв, що збирається повернутись на батьківщину — у Коло-Коло.