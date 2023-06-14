Бразилия

Футболіст повертається на батьківщину.

Півзахисник Фламенго Артуро Відаль заявив, що залишить клуб наприкінці календарного року.

"Я не залишуся у Фламенго, я хочу повернутися в Чилі, в Коло-Коло. Але я маю ще проаналізувати ситуацію. Зараз багато говорити про це — означало б проявити неповагу до клубу", — цитує Відаля ITASportPress.

За Фламенго він відіграв 51 матч, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Відаль перебрався до Фламенго влітку минулого року у статусі вільного агента, розірвавши контракт із міланським Інтером за обопільною згодою двох сторін.