Угода з 36-річним уругвайцем розрахована до грудня 2024 року.
Едінсон Кавані, Getty Images
29 липня 2023, 22:20
Бока Хуніорс у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з нападником Едінсоном Кавані.
Угода з 36-річним уругвайцем розрахована до грудня 2024 року.
Футболіст дістався аргентинському клубу безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Валенсію.
Минулого сезону Кавані провів 28 матчів, у яких забив сім голів і віддав дві результативні передачі.