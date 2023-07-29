Бразилия

Угода з 36-річним уругвайцем розрахована до грудня 2024 року.

Бока Хуніорс у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з нападником Едінсоном Кавані.

Угода з 36-річним уругвайцем розрахована до грудня 2024 року.

Футболіст дістався аргентинському клубу безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Валенсію.

Минулого сезону Кавані провів 28 матчів, у яких забив сім голів і віддав дві результативні передачі.