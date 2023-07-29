Іспанія

Зірковий уругвайський форвард отримав статус вільного агента.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з досвідченим центрфорвардом Едінсоном Кавані.

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, тому 36-річний уругваєць наразі перебуває у статусі вільного агента.

Gracias por todo, @ECavaniOfficial 🏹



Mestalla y el @valenciacf siempre serán tu casa 🦇



Mucha suerte en tu nueva etapa. pic.twitter.com/IaYozIytw1 — Valencia CF (@valenciacf) July 29, 2023

Нагадаємо, що Кавані перейшов вільним агентом до Валенсії з Манчестер Юнайтед влітку 2022 року, провівши з того моменту за клуб 28 матчів, забивши 7 голів та віддавши 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що наступним клубом для уругвайського форварда має стати Бока Хуніорс із чемпіонату Аргентини.