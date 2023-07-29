Зірковий уругвайський форвард отримав статус вільного агента.
Едінсон Кавані, getty images
29 липня 2023, 16:11
Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з досвідченим центрфорвардом Едінсоном Кавані.
Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою, тому 36-річний уругваєць наразі перебуває у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що Кавані перейшов вільним агентом до Валенсії з Манчестер Юнайтед влітку 2022 року, провівши з того моменту за клуб 28 матчів, забивши 7 голів та віддавши 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що наступним клубом для уругвайського форварда має стати Бока Хуніорс із чемпіонату Аргентини.