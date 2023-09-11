Україна: Перша ліга

Клуб Першої ліги оголосив про підсилення.

До харківського Металіста приєднався 21-річний український футболіст Едвард Кобак. Про це повідомляється на офіційному сайті першолігової команди.

Уродженець Мукачева, що на Закарпатті, навчався футболу у дніпровському ДВУФК, Академії Дніпра та молодіжних командах донецького Шахтаря. У складі дніпрян дебютував у дорослому футболі.

Далі Едвард встиг пограти за закарпатський Минай, а також три закордонні колективи — хорватську Дубраву, польські Карпати Кросно та чорногорську Іскру.

У складі жовто-синіх Едвард Кобак гратиме під номером 80.

Раніше повідомлялось, що Папа Гуйє став віцепрезидентом Металіста.