Інше

Вінгер увійшов в історію.

Збірна Бразилії в рамках відбіркового поєдинку до чемпіонату світу 2026 року грала проти Болівії та здобула перемогу з рахунком 5:1.

В цій зустрічі Неймар повернувся до складу команду, відзначився дублем, гольовою передачею та незабитим пенальті у ворота Болівії.

Для Неймара це були 78 та 79 голи за національну команду. Таким чином, він обійшов за цим показником легендарного Пеле.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірними Бразилії та Болівії.