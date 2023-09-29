63-річний фахівець працював із бразильським клубом із квітня цього року.
Хорхе Сампаолі, Getty Images
29 вересня 2023, 07:39
Фламенгу у своїх соціальних мережах оголосив про звільнення головного тренера Хорхе Сампаолі.
Таке рішення клубу було ухвалено через незадовільні результати команди під керівництвом 63-річного аргентинця.
Тиждень тому Фламенгу не зміг обіграти Сан-Паулу (1:1) у матчі-відповіді фіналу Кубка Бразилії, що принесло титул їхнім суперникам, які виграли першу зустріч з рахунком 1:0. До цього клуб на стадії 1/8 фіналу вилетів із Кубка Лібертадорес.
Також справи не найкращі у чемпіонаті, де Фламенгу посідає лише сьоме місце після 24 матчів – до лідируючого Ботафого – 11 очок.
Сампаолі працював із Фламенгу з квітня цього року. До цього він очолював безліч клубів з Південної Америки, після чого тренував збірну Чилі, Севілью, Аргентину, Сантос, Атлетіко Мінейро та Марсель.
За інформацією ЗМІ, замінити Сампаолі може Тіте, який вів переговори з клубом останні кілька тижнів.
Останнім місцем роботи Тіте була збірна Бразилії, яку він залишив після чемпіонату світу 2022 року у Катарі.