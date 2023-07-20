Англія

"Шпори" шукають заміну Гаррі Кейну.

Тоттенгем не втрачає надії зберегти Гаррі Кейна та залишити його у складі команди до завершення кар'єри. Проте його дуже хоче підписати Баварія.

Якщо "шпори" не втримають Гаррі, керівництво вже шукає заміну форварду. Як повідомляє The Independent, Тоттенгем цікавиться форвардом Фламенгу Педро Абреу.

Відзначимо, що Педро – учасник ЧС-2022 та переможець Кубка Лібертадорес-2022.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.