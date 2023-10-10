Бразилия

Це перша робота 62-річного фахівця після відходу зі збірної Бразилії за підсумками ЧС-2022.

Фламенгу на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Тіте.

Угода з 62-річним фахівцем розрахована до кінця 2024 року і він із завтрашнього дня приступить до роботи.

У тренерський штаб Тіте увійдуть його помічники — Матеус Бачі, Клебер Ксав'є, Сезар Сампайо, а також тренер з фізичної підготовки Фабіо Махсереджян та аналітик Лукас Олівейра.

Останнім місцем роботи Тіте була збірна Бразилії, яку він залишив після вильоту з ЧС-2022 від Хорватії у чвертьфіналі.

До цього Фламенгу очолював Хорхе Сампаолі, якого було звільнено наприкінці вересня.

Наразі Фламенгу посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, відстаючи від лідируючого Ботафого на 11 очок.