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Бразильський фахівець став жертвою зухвалого пограбування на пляжі.

Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте став жертвою пограбування у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, 61-річного фахівця було позбавлено свого ланцюжка.

Крім цього наголошується, що злочинець пригадав Тіте провал збірної Бразилії на минулому чемпіонаті світу в Катарі.

Нагадаємо, на катарському мундіалі Бразилія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Хорватії у серії післяматчевих пенальті.

За підсумками турніру Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії.