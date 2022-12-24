Бразильський фахівець став жертвою зухвалого пограбування на пляжі.
Тіте, Getty Images
24 грудня 2022, 21:59
Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте став жертвою пограбування у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Globo.
За інформацією джерела, 61-річного фахівця було позбавлено свого ланцюжка.
Крім цього наголошується, що злочинець пригадав Тіте провал збірної Бразилії на минулому чемпіонаті світу в Катарі.
Нагадаємо, на катарському мундіалі Бразилія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Хорватії у серії післяматчевих пенальті.
За підсумками турніру Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії.