Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та харківський Металіст 1925.
Руслан Нещерет, фото ФК Динамо Київ
07 грудня 2023, 14:00
Київське Динамо зіграє проти харківського Металіста 1925 у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.
Олександр Шовковський, після незавершеного матчу проти закарпатського Миная, залучив до стартового складу Нещерета в рамку воріт, тоді як Шапаренко долучиться до ланки півзахисту.
Олег Голодюк, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), використав із перших хвилин Капінуса та Фарину на фланги оборони, тоді як Бичек зіграє в трикутнику в центрі поля, а Сидоров та Дмитренко розташуються в трійці нападу.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.
Запасні: І. Потімков, Мозіль, Коваленко, Курило, Жичиков, Безуглий, Ременюк, Абдуллаєв, А. Ткачук, Борячук, Чирук.
Металіст 1925: Сидоренко — Капінус, Є. Ткачук, Червак, Фарина — Бичек, Габелок, Мартинюк — Арі, Сидоров, Дмитренко.
Гра Динамо Київ — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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