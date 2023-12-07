Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та харківський Металіст 1925.

Київське Динамо зіграє проти харківського Металіста 1925 у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після незавершеного матчу проти закарпатського Миная, залучив до стартового складу Нещерета в рамку воріт, тоді як Шапаренко долучиться до ланки півзахисту.

Олег Голодюк, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), використав із перших хвилин Капінуса та Фарину на фланги оборони, тоді як Бичек зіграє в трикутнику в центрі поля, а Сидоров та Дмитренко розташуються в трійці нападу.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Металіст 1925: Сидоренко — Капінус, Є. Ткачук, Червак, Фарина — Бичек, Габелок, Мартинюк — Арі, Сидоров, Дмитренко.