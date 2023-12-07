Англія

Коментар наставника Ліверпуля щодо невдалої серії "містян".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував чорну смугу Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії та висловився щодо чемпіонських перегонів.

"Якби хтось списав Сіті з рахунків, це було б найбільшим жартом в історії футболу. Арсенал бореться, Астон Вілла неймовірна. Юнайтед, можливо, поки не грає саме в той футбол, на який чекає хто завгодно – ЗМІ чи хтось ще – але вони набирають очки як божевільні. Я не впевнений, що Челсі включиться у боротьбу.

Ліга неймовірно сильна, потрібно бути удачливим, щоб пережити важкі моменти, особливо з травмами. Так що я гадки не маю, хто виграє титул. В останні роки завжди було по два претенденти. Поки що ми поруч до вершини, але чемпіонат складний та напружений. Запитайте мене знову у квітні", – сказав головний тренер Ліверпуля.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ