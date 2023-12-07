Україна

Клуб покинули вже 5 гравців за останні 2 дні.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з Олегом Вишневським. Дія контракту була припинена за згодою сторін.

Вишневський виступає в Минаї з липня 2021 року. За цей період він зіграв 54 матчі, забив 8 голів та віддав 3 результативних передачі. Олег – лідер за кількістю проведених матчів в УПЛ у футболці Минаю – 52 (7 голів 3 асиста).

Вчора стало відомо, що Панасенко, Солдат, Нємчанінов та Бандура залишили Минай.