Бразилия

Емоції фанатів вилились в агресивні дії.

Сьогодні вночі за Києвом відбувся останній тур бразильської Серії А сезону-2023. еліту бразильського футболу покинув інший легендарний клуб Сантос. За підсумками 38 турів команда Марсело Фернандеса фінішувала на 17-му місці з 20-ти та вилетіла до Серії В. В останньому турі вони поступились Фортальоз (1:2). Для Сантоса це перший виліт за всю 111-річну історію. Фанати не змогли стримати своїх емоцій.

Вболівальники почали свої безлади ще на стадіоні. Гравці швидко покинули поле, адже стали мішенню для киданих з трибун стільців.

Безлади продовжились на прилеглій до стадіону території та на вулицях міста. Агресивні фанати підпалили машину нападника Сантоса Мендоси, повідомляє Globo.

Відзначимо, що в різні роки за Сантос виступали Пеле, Неймар та Робінью.