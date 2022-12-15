Іспанія

Молода зірка приєднається до клубу у 2024 році.

Мадридський Реал підтвердив трансфер 16-річного форварда бразильського Палмейраса Ендріка. Про це оголошено на офіційному сайті "вершкових".

"Реал Мадрид, Палмейрас, Ендрік і його родина досягли угоди, згідно з якою гравець зможе приєднатися до клубу, коли досягне повноліття в липні 2024 року.

До того часу Ендрік продовжить виступи за Палмейрас. Найближчими днями гравець вирушить до Мадриду, щоб відвідати навчальні заклади нашого клубу", — йдеться у заяві "королівського клубу".

Футболіст також прокоментував цей трансфер:

"Поки я гратиму за Палмейрас, максимально віддаватимусь на полі, щоб забити якомога більше голів, здобути більше перемог, більше титулів і подарувати більше щастя для наших уболівальників", — сказав Ендрік.

Суму трансферу не розголошують, але раніше з'явилась інформація, що Реал заплатить Палмейрасу 60 мільйонів євро плюс 12 мільйонів євро податків. Контракт буде розраховано на три роки з опцією продовження на ідентичний період часу.

У свої 16 Ендрік провів на дорослому рівні 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав одну гольову передачу. Втім, бразилець привернув до себе увагу топів ще на юнацькому рівні.

Основна позиція 16-річного таланта — центральний нападник, проте він може зіграти і на обох флангах атаки. Робоча нога — ліва.

Раніше зацікавленість в Ендріку виявив головний тренер Барселони Хаві.