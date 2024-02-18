Для цього вистачило нічиї із Райо Вальєкано.
Анчелотті, Getty Images
18 лютого 2024, 17:57
В рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал не зміг здолати Райо Вальєкано (1:1).
Незважаючи на нічию, "вершкові" продовжили свою серію без поразок у Прімері до 19 матчів: 14 перемог та 5 нічиїх. Це рекорд команди за часів Карло Анчелотті.
Востаннє Реал програвав у чемпіонаті Іспанії 24-го вересня минулого року в "El Derbi madrileño" мадридському Атлетіко (1:3).
Наразі, "королівський" клуб очолює турнірну таблицю іспанської першості, набравши 62 пункта після 25 зіграних турів.