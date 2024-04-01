Бразилия

Досвідчений форвард розглядає варіант з трансфером наступного літа.

Неймар може відправитися у Сантос наступного літа — повідомляє Uol.

У розмові з представниками бразильської команди форвард сказав, що хоче перейти влітку 2025 року.

Раніше Неймар також висловлював бажання знову грати за Сантос. На даний момент форвард виступає у Аль-Хілялі, а раніше вирішив залишити ПСЖ. Наразі він відновлюється після пошкодження.

Цього сезону 32-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.