Досвідчений форвард розглядає варіант з трансфером наступного літа.
Неймар Гравець - Getty Images
01 квітня 2024, 10:56
Неймар може відправитися у Сантос наступного літа — повідомляє Uol.
У розмові з представниками бразильської команди форвард сказав, що хоче перейти влітку 2025 року.
Раніше Неймар також висловлював бажання знову грати за Сантос. На даний момент форвард виступає у Аль-Хілялі, а раніше вирішив залишити ПСЖ. Наразі він відновлюється після пошкодження.
Цього сезону 32-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.