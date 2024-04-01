Португалія

Тренер висловив думку стосовно майбутнього на нинішньому місці роботи.

Рубен Аморім розповів щодо можливого переходу в іншу команду.

"Зараз я зосереджений на Спортінгу. Я дуже пишаюся бути тренером клубу", — цитує Рубена Daily Mirror.

"Ми зосереджені на здобутті титулів. Ви побачите це далі. У мене контракт, і я дуже щасливий тут. Це найголовніше, більше ніж контракти, дуже щасливий".

Наразі Аморім є одним з кандидатів стати наставником Ліверпуля після відходу Юргена Клоппа до іншої команди.