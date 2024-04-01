Рубен Аморім розповів щодо можливого переходу в іншу команду. 

"Зараз я зосереджений на Спортінгу. Я дуже пишаюся бути тренером клубу", — цитує Рубена Daily Mirror

"Ми зосереджені на здобутті титулів. Ви побачите це далі. У мене контракт, і я дуже щасливий тут. Це найголовніше, більше ніж контракти, дуже щасливий". 

Наразі Аморім є одним з кандидатів стати наставником Ліверпуля після відходу Юргена Клоппа до іншої команди. 