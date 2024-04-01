Україна

Важливий рубіж для захисника дніпрян.

Напередодні Ддніпровський Дніпро-1 у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги в гостьовому матчі впевнено обіграв ковалівський Колос.

Колос — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У складі команди Юрія Максимова з перших хвилин ми відзначали повернення центрального захисника та капітана СК Олександра Сватка.

Як з’ясувалось уже після гри, для 29-річного виконавця ця зустріч мала неабияке значення в професійній кар’єрі.

Футболіст зіграв 100 матч у складі Дніпра-1.

81 гра при цьому прийшлась на чемпіонат, 16 зустрічей відбувались у рамках єврокубків, і ще тричі Сваток з’являвся на полі в Кубку України.

Для Дніпра-1 подібні досягнення досі є тільки поодинокими — капітан став тільки четвертим футболістом в історії клубу, якому підкорився цей рубіж.

Ігор Когут (176 матчів), Сергій Логінов (140) та Олександр Назаренко (125) передували Сватку в цьому досягненні.

При цьому на підході до сотні матчів за клуб наразі перебувають одразу два футболісти — Олександр Піхальонок (99) та Володимир Адамюк (96).

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє вдома проти луганської Зорі.