Бразилия

Підсумки невдалого Кубка Америки для Бразилії.

Нападник збірної Бразилії Ендрік прокоментував виліт своєї команди з Кубка Америки.

"Ми багато зробили. У нас є такі футболісти, як Вінісіус, Родріго та Едер Мілітао, які виграли Лігу чемпіонів і могли б зараз бути у відпустці, але вони приїхали сюди, бо це їхня мрія.

Ми тренувалися під палючим сонцем і робили все, що необхідно для перемоги на Кубку Америки. На жаль, не вдалося", – сказав нападник в ефірі TNT Sports.

Нагадаємо, Бразилія вилетіла на стадії 1/4 фіналу від Уругваю.