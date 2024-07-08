Француз перейшов до Баварії за значну суму.
Олісе, Баварія
08 липня 2024, 09:22
Півзахисник Крістал Пелес Майкл Олісе став гравцем Баварії. Цей перехід — один із найдорожчих в історії Баварії. Він коштував мюнхенцям 53 млн євро і ще 7 млн у вигляді бонусів.
Француз став четвертим в списку найдорожчих трансферів мюнхенців.
1. Гаррі Кейн — з Тоттенхема за 95 млн євро.
2. Люка Ернандес – з Атлетіко за 80 млн євро.
3. Маттейс де Лігт — з Ювентуса за 67 млн євро.
4. Майкл Олісе — з Крістал Пелас за 53 млн євро.
5. Кім Мін Чже – з Наполі за 50 млн євро.
6. Лерой Сане — з Манчестер Сіті за 49 млн євро.
7. Дайо Упамекано — з Лейпцигу за 42,5 млн євро.
8. Корантен Толіссо – з Ліону за 41,5 млн євро.
9. Хаві Мартінес — з Атлетіка за 40 млн євро.
10. Артуро Відаль – з Ювентуса за 39,25 млн євро.
У сезоні-2023/24 Олісе провів 19 матчів в АПЛ, забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.