Німеччина

Француз перейшов до Баварії за значну суму.

Півзахисник Крістал Пелес Майкл Олісе став гравцем Баварії. Цей перехід — один із найдорожчих в історії Баварії. Він коштував мюнхенцям 53 млн євро і ще 7 млн ​​у вигляді бонусів.

Француз став четвертим в списку найдорожчих трансферів мюнхенців.

1. Гаррі Кейн — з Тоттенхема за 95 млн євро.

2. Люка Ернандес – з Атлетіко за 80 млн євро.

3. Маттейс де Лігт — з Ювентуса за 67 млн ​​євро.

4. Майкл Олісе — з Крістал Пелас за 53 млн євро.

5. Кім Мін Чже – з Наполі за 50 млн євро.

6. Лерой Сане — з Манчестер Сіті за 49 млн євро.

7. Дайо Упамекано — з Лейпцигу за 42,5 млн євро.

8. Корантен Толіссо – з Ліону за 41,5 млн євро.

9. Хаві Мартінес — з Атлетіка за 40 млн євро.

10. Артуро Відаль – з Ювентуса за 39,25 млн євро.

У сезоні-2023/24 Олісе провів 19 матчів в АПЛ, забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.