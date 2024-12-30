Бразилия

Клуб особисто не повідомив про це гравця.

Колишній захисник Фламенгу Давид Луїс прокоментував свій відхід з бразильського клубу.

"Єдине, що мені шкода, це те, що я дізнався про це з оголошення в Instagram Фламенгу: якби не соціальні мережі, я не дізнався б, що вони не хочуть оновлювати мій контракт. Це було не дуже приємно. Це не те, чого я хотів, але від щирого серця бажаю удачі Фламенгу.

Люди мають мій особистий контакт, і була б можливість для людського спілкування, прямо від серця до серця. Це було б легко прийняти, я дорослий, розумію нові цикли, нові ідеї. Люди продовжуватимуть і залишатимуться зі мною, вони просили допомоги, і я допоміг. Це єдине негативне, що я пережив у Фламенгу", — сказав Луїс.

У минулому сезоні бразилець провів 36 матчів, забивши три голи.