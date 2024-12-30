Італія

Керманич Реала підтримав уже екстренера Мілана.

Італійський Мілан розпочав ранок передостаннього дня календарного року із звільнення головного тренера Паулу Фонсеки через незадовільні результати виступів команди.

І допоки "россонері" готуються оголосити про призначення нового фахівця на тепер уже вакантну посаду, 51-річний фахівець знайшов слова підтримки від головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті, команду якого португалець обігравав на Сантьяго Бернабеу в цьому сезоні в рамках Ліги чемпіонів УЄФА (3:1).

"Я зараз ставлю себе на його місце. Таке інколи трапляється, коли працюєш на цій посаді. Але, як кажуть, коли ти закриваєш одні двері, тобі відкриваються інші.

Я все ще вважаю, що звільнення тренера — це частина його роботи. Мене звільняли тисячу разів, і коли в команді виникають проблеми, відповідальність завжди лягає лише на одну людину, а саме на тренера.

Це несправедливо, так. Але, на жаль, так воно й є. Тренер у своїй роботі багато в чому йде сам по собі, особливо у важкі часи", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що сам Анчелотті працював у Мілані з листопада 2001 року по травень 2009 року, здобувши за цей час два кубки чемпіонів (2002/03, 06/07), Суперкубки УЄФА (2004, 2008), трофей Клубного чемпіонату світу-2007/08, скудетто (2003/04), Кубок Італії (2002/03) та Суперкубок Італії (2004/05).