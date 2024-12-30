Англія

Нідерландець натякнув, що захисник залишається.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував жест захисника Трента Александера-Арнольда після забитого гола у ворота Вест Гема (5:0) в матчі АПЛ.

"Він грає дуже добре, забив відмінний гол, і те, як він його відсвяткував, мабуть, багато про що говорить. Я не думаю, що мені треба говорити більше про це.

Я справді задоволений Трентом, як і Мо Салахом і Вірджилом. Тож для мене немає жодної різниці. Можливо, для зовнішнього світу навколо Трента трохи більше шуму у ЗМІ, ніж із двома іншими, але на даний момент я задоволений усіма трьома», – заявив Слот.