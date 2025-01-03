Бразилия

Футболіст залишив клуб на правах вільного агента.

Колишній опорник Шахтаря та Манчестер Сіті Фернандінью залишив Атлетіко Параненсе на правах вільного агента. Про це бразильський півзахисник повідомив в Instagram.

"Коли я повернувся додому через багато років, мене зустріли з розпростертими обіймами. Кожного разу, коли я одягав футболку Атлетико, усі вболівальники зустрічали мене з любов'ю та повагою. Я нестиму ці спогади у своєму серці назавжди.

Настав час рухатися далі, але я йду з упевненістю, що мій зв'язок з Атлетіко Параненсе ніколи не розірветься. З любов'ю та вдячністю, Фернандінью", – йдеться у повідомленні.

Контракт 39-річного футболіста з Атлетіко Параненсе завершився 31 грудня 2024 року.