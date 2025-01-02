Італія

Керманич туринців дав зрозуміти, що майбутнього у капітана його команди в "старій синьйорі" немає.

Напередодні з'явилася інформація про те, що туринський Ювентус виставив на трансфер свого капітана та універсального захисника Даніло, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Головний тренер "старої синьйори" Тіаго Мотта підтвердив цю інформацію.

"Даніло більше не є частиною цього проєкту, ми чітко дали зрозуміти. Це рішення, прийняте на благо всіх", — цитує слова Мотти журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Даніло провів за Ювентус 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що досвідчений бразилець має продовжити кар'єру в Наполі.