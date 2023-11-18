Нова угода з бразильським хавбеком розрахована до кінця 2024 року.
Фернандіньо, ФК Атлетіко Паранаенсе
18 листопада 2023, 15:20
Атлетіко Паранаенсе у своєму акаунті Instagram оголосив про продовження контракту з півзахисником Фернандіньо.
Нова угода з 38-річним бразильцем розрахована до кінця 2024 року.
Нагадаємо, Фернандіньо є вихованцем клубу з Паранаенсе, з якого він у 2005 році перебрався до донецького Шахтаря, а потім перейшов до Манчестер Сіті.
Цього сезону Фернандіньо провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав шість гольових передач.