Україна

Новий тренерський штаб не розраховував на двох флангових гравців.

Правий півзахисник Сергій Шестаков і правий захисник Олександр Насонов залишили ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Українські гравці отримали статус вільних агентів. Жоден із них у сезоні-2024/25 на полі не з'являвся.

На рахунку 34-річного Шестакова три гола та три асисти в 37 матчах у всіх турнірах за ЛНЗ, тоді як 32-річний Насонов узяв участь у 42 поєдинках, відзначившись двома голами та одним асистом.

Нагадаємо, черкаський клуб під керівництвом Романа Григорчука зимовий тренувальний збір проведе в Іспанії.