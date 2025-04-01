Бразилия

Визначено трьох кандидатів на вакантну посаду.

​Після звільнення Дорівала Жуніора з посади головного тренера збірної Бразилії, Федерація футболу Бразилії (CBF) розглядає кілька кандидатів на цю посаду.

Як повідомляє The Athletic, Федерація визначила трьох претендентів. Команду може очолити головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті. Попри те, що він має чинний контракт із клубом до липня 2026 року, президент CBF Едналдо Родрігес вважає його ідеальним кандидатом.

Також серед кандидатів Жорже Жезуш, який наразі очолює саудівський клуб Аль-Хіляль. Відомо, що з ним вже ведуться переговори, і він готовий залишити свою поточну посаду для роботи зі збірною Бразилії.

Крім того, розглядається кандидатура Абеля Феррейри. Португальський фахівець, відомий своєю успішною роботою з бразильським клубом Палмейрас. ​

Федерація футболу Бразилії продовжує пошук найбільш відповідного кандидата.

У відборі на ЧС-2026 від Латинської Америки, після 14 турів, бразильці займають четверте місце, двічі поступившись Аргентині (1:4, 0:1), яка вже гарантувала собі вихід на мундіаль.