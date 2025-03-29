Бразильська конфедерація футболу розглядає кандидатуру португальського фахівця.
Жорже Жезуш, Getty Images
29 березня 2025, 14:55
Напередодні Бразильська конфедерація футболу (CBF) офіційно оголосила про звільнення Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної збірної та наразі перебуває у пошуках нового керманича.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Жорже Жезуш висловив готовність стати новим головним тренером збірної Бразилії після завершення сезону з саудівським Аль-Хілялем.
Тепер рішення залежить від CBF, яка все ще розглядає різні варіанти.
Зазначається, що їхньою пріоритетною ціллю був Карло Анчелотті з мадридського Реала, однак італієць не буде доступний до кінця липня.