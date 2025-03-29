Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бразильська конфедерація футболу розглядає кандидатуру португальського фахівця.

Напередодні Бразильська конфедерація футболу (CBF) офіційно оголосила про звільнення Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної збірної та наразі перебуває у пошуках нового керманича.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Жорже Жезуш висловив готовність стати новим головним тренером збірної Бразилії після завершення сезону з саудівським Аль-Хілялем.

Тепер рішення залежить від CBF, яка все ще розглядає різні варіанти.

Зазначається, що їхньою пріоритетною ціллю був Карло Анчелотті з мадридського Реала, однак італієць не буде доступний до кінця липня.