Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бразильська конфедерація футболу припинила співпрацю з фахівцем.

Бразильська конфедерація футболу (CBF) офіційно повідомила про відставку Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної збірної країни.

У заяві організації 62-річному фахівцю подякували за співпрацю та побажали успіхів у майбутньому. Також у CBF зазначили, що вже розпочали пошуки нового наставника.

Дорівал очолив "селесао" на початку 2024 року та провів 16 матчів, у яких Бразилія зафіксувала наступні результати: 7 перемог, 6 нічиїх і 3 поразки. У відборі на ЧС-2026 від Латинської Америки, після 14 турів, бразильці займають четверте місце, двічі поступившись Аргентині (1:4, 0:1), яка вже гарантувала собі вихід на мундіаль.

Раніше повідомлялося, що потенційними кандидатами на посаду головного тренера збірної Бразилії є Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра.