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"Селесао" хоче змін.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті влітку може очолити збірну Бразилії. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бразильська конфедерація футболу серйозно розглядає звільнення головного тренера "селесао" Дорівала Жуніора на тлі розгромної поразки від збірної Аргентини (1:4).

Зазначається, що пріоритетним варіантом для Бразилії залишається керманич мадридського Реала Карло Анчелотті. Втім наразі переговори між конфедерацією та стороною тренера не ведуться, оскільки майбутнє італійського фахівця залежить від результатів Реала за підсумками поточного сезону.