Бразилия

Наставник збірної Бразилії поділився теплими спогадами про зіркових підопічних.

Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті згадав найяскравіших представників цієї футбольної нації, яких йому доводилося тренувати протягом кар’єри.

"Роналдо був найбільш досконалим з технічної точки зору — він один із найкращих у світі. Найпрофесійнішим був Кафу. А найбільше змушували мене сміяти — Едер Мілітао та Вінісіус Жуніор. До речі, Віні — дуже скромний хлопець", — зізнався Анчелотті.

Італійський фахівець також відзначив теплі стосунки з усіма згаданими гравцями: "Вони всі зателефонували мені, щоб привітати з призначенням у збірну та побажати удачі. Це було дуже зворушливо", — підсумував італієць.

Раніше Анчелотті пояснив відсутність Неймара у заявці збірної Бразилії.