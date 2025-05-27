Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті згадав найяскравіших представників цієї футбольної нації, яких йому доводилося тренувати протягом кар’єри.

"Роналдо був найбільш досконалим з технічної точки зору — він один із найкращих у світі. Найпрофесійнішим був Кафу. А найбільше змушували мене сміяти — Едер Мілітао та Вінісіус Жуніор. До речі, Віні — дуже скромний хлопець", — зізнався Анчелотті.

Італійський фахівець також відзначив теплі стосунки з усіма згаданими гравцями: "Вони всі зателефонували мені, щоб привітати з призначенням у збірну та побажати удачі. Це було дуже зворушливо", — підсумував італієць.

Раніше Анчелотті пояснив відсутність Неймара у заявці збірної Бразилії.