Іспанія

Метр залишає Мадрид.

Італійський фахівець Карло Анчелотті попрощався з мадридським Реалом. Його слова наводить іспанське видання Marca.

"Я щасливий і гордий, це був надзвичайний час. Не забути нічого з того, що сталося, і я йду, відчуваючи любов вболівальників і пишаючись тим, що довгий час тренував великий клуб.

Реал — це дім, сім'я. І так було всі ці шість років. Це був прекрасний час через титули й атмосферу.

Реал відрізняється від інших клубів, це сім'я, і це відчувається. Між клубом, мною і футболістами хороші стосунки. У мене були видатні гравці, і вони продовжать виступати за Реал.

Сьогодні емоції найсильніші. Коли виграєш Лігу чемпіонів, таких емоцій не відчуваєш. Сльози — це не проблема, плакати природно.

Я йду з почуттям глибокого задоволення. Для мене було честю і задоволенням залишатися частиною цієї сім'ї, писати історію клубу та ставати її частиною. Такою була мета з першого дня — і я її досяг", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що вже з 28-го травня, Карло Анчелотті офіційно обійме посаду головного тренера збірної Бразилії.