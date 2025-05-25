Метр залишає Мадрид.
Карло Анчелотті, getty images
25 травня 2025, 10:15
Італійський фахівець Карло Анчелотті попрощався з мадридським Реалом. Його слова наводить іспанське видання Marca.
"Я щасливий і гордий, це був надзвичайний час. Не забути нічого з того, що сталося, і я йду, відчуваючи любов вболівальників і пишаючись тим, що довгий час тренував великий клуб.
Реал — це дім, сім'я. І так було всі ці шість років. Це був прекрасний час через титули й атмосферу.
Реал відрізняється від інших клубів, це сім'я, і це відчувається. Між клубом, мною і футболістами хороші стосунки. У мене були видатні гравці, і вони продовжать виступати за Реал.
Сьогодні емоції найсильніші. Коли виграєш Лігу чемпіонів, таких емоцій не відчуваєш. Сльози — це не проблема, плакати природно.
Я йду з почуттям глибокого задоволення. Для мене було честю і задоволенням залишатися частиною цієї сім'ї, писати історію клубу та ставати її частиною. Такою була мета з першого дня — і я її досяг", — сказав Анчелотті.
Нагадаємо, що вже з 28-го травня, Карло Анчелотті офіційно обійме посаду головного тренера збірної Бразилії.