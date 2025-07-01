Бразилия

Зірка Сантоса і збірної Бразилії зізнався, як переживає тиск з боку публіки і соцмереж.

Нападник Сантоса і національної збірної Бразилії Неймар відверто висловився щодо критики, яка не вщухає на його адресу. Футболіст зізнався, що йому важко залишатися байдужим до негативу, який лунає з боку людей, які не знають його особисто.

— Бажання, яке я відчуваю — грати, бути на полі — ось що рухає мною щодня: прокидатися, тренуватися. Любов, яку я відчуваю до футболу, ніколи не закінчиться. Вона залишиться зі мною до кінця життя. У якийсь момент бажання грати закінчиться — тому що я більше не зможу, тому що я більше не зможу показувати той рівень, якого хочу, — зізнався Неймар.

Бразильський вінгер також відзначив, що йому важко змиритися з тим, як його оцінюють сторонні люди:

— Я не можу контролювати думки інших людей. Важко відповідати людям, які абсолютно нічого не розуміють у нашому житті… Судити легко, а от зрозуміти, що за цим стоїть, — важко… Усю свою кар'єру я трохи сумував через це, через людей, які мене не знають, але говорять про мене — і не тільки про футбол.

Мені б хотілося, щоб більше уваги приділяли тому, що дійсно важливо: тому, що відбувається на полі. Сьогодні, з інтернетом і соцмережами, людям важко зосередитися виключно на самому спортсмені, — підкреслив Неймар.

Футболіст також згадав про тиск і хейт, з якими йому доводиться жити:

— Погано, сумно, коли мене судять певним чином, інколи навіть ненавидять люди, які мене не знають, які не є частиною мого повсякденного життя, які не знають, яких зусиль я докладаю для себе та своєї родини, — підсумував бразилець.

Наразі Неймар продовжує відновлення після важкої травми.