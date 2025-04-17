Бразилия

Футболіст залишив поле у ​​сльозах.

Нападник Сантоса Неймар був змушений залишити поле у ​​першому таймі матчу четвертого туру чемпіонату Бразилії проти Атлетіко Мінейро (2:0).

33-річного бразильця довелося замінити на 34 хвилині матчу, після чого він залишив поле у ​​сльозах.

За інформацією ESPN, у футболіста, ймовірно, рецидив травми лівого стегна, яка турбувала його у березні. Через це пошкодження його було відкликано із заявки збірної Бразилії.

Для Сантоса це була перша перемога цього сезону і після чотирьох турів команда, яка раніше звільнила головного тренера, посідає 12 місце в чемпіонаті Бразилії, набравши чотири очки.