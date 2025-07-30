Бразилия

Форвард залишив Атлетіко через ліміт на гравців не з Європи.

Мадридський Атлетіко цього літа активно попрацював на трансферному ринку в плані підписань нових футболістів, і зрештою новачки кількісно перевищили ліміти для клубу на виконавців, які не представляють країни-члени ЄС.

А отже довелось відпускати тих гравців, які перебували в клубі до цього.

Серед них — бразильський нападник Самуель Ліно, який долучився до команди в 2022 році з португальського Жил Вісенте.

Очікувати на пропозиції при цьому довго не довелось — бразильський Фламенгу виявив бажання підписати футболіста, а пропозиція в 22 млн євро + 3 млн євро бонусів зробила свою справу.

"Червоно-чорні" кілька годин тому оголосили про перехід гравця, який до цього встиг кілька місяців пограти за юнацьку команду цього клубу на початку 2018 року.

Контракт із 25-річним виконавцем підписано до 2029 року.

У минулому сезоні Ліно провів 47 матчів, забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.