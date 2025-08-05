На рахунку бразильця шість голів та три асисти у 17 матчах нинішнього сезону.
Неймар, Getty Images
05 серпня 2025, 07:20
Сьогодні вночі відбувся черговий матч чемпіонату Бразилії, у якому Сантос на своєму полі здобув перемогу над Жувентуде з рахунком 3:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли Неймар вдало зіграв на добиванні, відправивши м'яч у порожні ворота після сейву воротаря суперника.
Через три хвилини захисники гостей забули у своєму штрафному майданчику Альваро Барреаля, який спокійно прийняв м'яч і з лінії воротарського майданчика переправив його у ворота. Тим не менш, ще до перерви Жувентуде зрівняв цифри на табло — Вількер Ангел головою замкнув передачу після кутового.
Остаточну крапку в матчі поставив Неймар, який на 80 хвилині реалізував пенальті.
Після 17 турів Сантос набрав 18 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії. У Жувентуде 11 балів та 19 рядок.