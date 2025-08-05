Бразилия

На рахунку бразильця шість голів та три асисти у 17 матчах нинішнього сезону.

Сьогодні вночі відбувся черговий матч чемпіонату Бразилії, у якому Сантос на своєму полі здобув перемогу над Жувентуде з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли Неймар вдало зіграв на добиванні, відправивши м'яч у порожні ворота після сейву воротаря суперника.

Через три хвилини захисники гостей забули у своєму штрафному майданчику Альваро Барреаля, який спокійно прийняв м'яч і з лінії воротарського майданчика переправив його у ворота. Тим не менш, ще до перерви Жувентуде зрівняв цифри на табло — Вількер Ангел головою замкнув передачу після кутового.

Остаточну крапку в матчі поставив Неймар, який на 80 хвилині реалізував пенальті.

Після 17 турів Сантос набрав 18 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії. У Жувентуде 11 балів та 19 рядок.