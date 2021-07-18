Лига конференций

Подопечные Юрия Максимова уже 22 июля стартуют в Лиге конференций.

В прошлом сезоне Ворскла заняла пятое место в украинской Премьер лиге, что позволило подопечным Юрия Максимова пробиться в квалификацию новосозданного турнира от УЕФА — Лигу конференций.

Ранее Football UA. сообщал, что соперником Ворсклы в 1/4 финала квалификации в Лигу конференций станет команда из Финляндии -КуПС, которая на стадии 1/8 финала не оставила шансов армянскому Ноа.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч Ворсклы и КуПСа обслужит бригада арбитров из Беларуси во главе с Дмитрием Дмитриевым.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертым арбитром назначен Сергей Цяцурин.

Напомним, Игра четвертьфинала квалификации Лиги конференций состоится уже в следующий четверг — 22 июля в Финляндии. Через неделю (29 июля) ответный матч пройдет в Украине.

Ранее сообщалось, что Ворскла представила новую форму на следующий сезон.