Полтавчан ждет игра против соперника из Финляндии.
Игроки Ворсклы, фото Ворскла
15 июля 2021, 20:58
Ворскла узнала соперника по четвертьфинальному поединку квалификации к Лиге конференций.
КуПС из Финляндии не оставил шансов армянскому Ноа, отправив в ворота соперника пять безответных мячей в домашнем поединке.
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Игра четвертьфинала Лиги конференций состоится уже в следующий четверг — 22 июля в Финляндии.
Если полтавчанам удастся преодолеть второй раунд, то дальше они могут встретиться с Андерлехтом, ЛАСКом, Пасуш Феррейра, Витессом, Трабзонспор и другими.