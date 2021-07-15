Лига конференций

Полтавчан ждет игра против соперника из Финляндии.

Ворскла узнала соперника по четвертьфинальному поединку квалификации к Лиге конференций.

КуПС из Финляндии не оставил шансов армянскому Ноа, отправив в ворота соперника пять безответных мячей в домашнем поединке.

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Игра четвертьфинала Лиги конференций состоится уже в следующий четверг — 22 июля в Финляндии.

Если полтавчанам удастся преодолеть второй раунд, то дальше они могут встретиться с Андерлехтом, ЛАСКом, Пасуш Феррейра, Витессом, Трабзонспор и другими.