Лига конференций

Стали известны возможные соперники полтавчан.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Таким образом определились потенциальные соперники полтавской Ворсклы. Подопечные Юрия Максимова будут противостоять победителю пары Астана (Казахстан) — Арис (Греция).

Чтобы сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций, полтавчанам предстоит пройти финский КуПС в 1/4 финала турнира.

Четвертьфинальный матч против КуПСа состоится 22 июля в Финляндии, а ответный — 29 числа в Полтаве.

Что касается полуфинальных матчей, то они состоятся 5 и 12 августа.