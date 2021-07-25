Лига конференций

Бригада Виктора Копиевского будет судить ответный матч второго квалификационного раунда турнира.

Украинская судейская бригада под руководством Виктора Копиевского проведет матч Лиги конференций Интер (Андорра) — Теута (Албания).

Помогать Копиевскому будут Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр — Александр Дердо.

Матч состоится во вторник, 27 июля, начало в 18:45 по киевскому времени.

В первом матче в Албании сенсационно выиграли гости со счетом 2:0.