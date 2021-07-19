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Катерина Монзуль обслужит матч первого тура.

На поединке первого тура женского футбольного турнира Олимпиады в Токио Китай — Бразилия (группа Е) будут работать украинские судьи.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на матче будут работать Екатерина Монзуль (главный арбитр), Марина Стрелецкая (лайнсмен).

Также в бригаду вошли Люси Райтова из Чехии и Стефани Фраппар (Франция).

Отметим, что женский футбольный турнир пройдет в Японии в период с 21 июля по 6 августа.