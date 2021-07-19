Катерина Монзуль обслужит матч первого тура.
Екатерина Монзуль, фото УАФ
19 июля 2021, 21:09
На поединке первого тура женского футбольного турнира Олимпиады в Токио Китай — Бразилия (группа Е) будут работать украинские судьи.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на матче будут работать Екатерина Монзуль (главный арбитр), Марина Стрелецкая (лайнсмен).
Также в бригаду вошли Люси Райтова из Чехии и Стефани Фраппар (Франция).
Отметим, что женский футбольный турнир пройдет в Японии в период с 21 июля по 6 августа.