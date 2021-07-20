Лига конференций

Сергей Бойко будет работать с поляками, а Денис Шурман со своими соотечественниками.

Украинские арбитры будут работать на матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций в дебютном сезоне турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украинский судья Сергей Бойко будет главным арбитром поединка между азербайджанским Карабахом и израильским Азотом. На линиях ему будут помогать поляки — Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертым рефери назначен еще один поляк Петр Ласик.

На поединке между венгерским Уйпештом и Вадуцом из Лихтенштейна главным арбитром будет работать Денис Шурман. Помогать ему будут Александр Жуков и Александр Беркут. Резервным рефери назначен Виталий Романов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.