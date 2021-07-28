Лига конференций

Клубы встретятся в ответном матче квалификации к ЛК.

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Ворскла встретится с финским КуПСом.

Стали известны рефери на данный поединок. Главный арбитр — Павел Орел из Чехии.

Помогать Орлу будут его соотечественники Якуб Грабовски и Радек Котик. Четвертый судья - Ян Махалек.

Отметим, что матч Ворскла — КуПС состоится в четверг, 29 июля. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

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