Лига конференций

Ярослав Козык и его ассистенты рассудят ответный матч второго квалификационного раунда турнира.

Судейская бригада во главе с Ярославом Козыком будет работать на поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций Фола (Люксембург) — Шахтер (Солигорск, Беларусь) — сообщил официальный сайт УАФ.

На линиях Козыку будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр — Анатолий Абдула.

Матч Фола — Шахтер состоится в четверг, 29 июля. Начало в 20:30 по киевскому времени. В первом матче в Солигорске неожиданно победила команда из Люксембурга — 2:1.