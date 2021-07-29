Ярослав Козык и его ассистенты рассудят ответный матч второго квалификационного раунда турнира.
Ярослав Козык, фото УАФ
29 июля 2021, 11:50
Судейская бригада во главе с Ярославом Козыком будет работать на поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций Фола (Люксембург) — Шахтер (Солигорск, Беларусь) — сообщил официальный сайт УАФ.
На линиях Козыку будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр — Анатолий Абдула.
Матч Фола — Шахтер состоится в четверг, 29 июля. Начало в 20:30 по киевскому времени. В первом матче в Солигорске неожиданно победила команда из Люксембурга — 2:1.
Также в четверг свой ответный матч сыграет Ворскла против КуПС
(первый матч — 2:2). Начало в 19:00 по киевскому времени.