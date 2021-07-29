Защитник подвел свою команду, грубо сыграв в центре поля.
Николай Кушниренко, фото Ворскла
29 июля 2021, 21:15
В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла противостоит финскому КуПС.
Защитник полтавчан Богдан Кушниренко прямой ногой влетел в ногу соперника в центре поля и получил красную карточку.
Подопечным Юрия Максимова приходится играть в меньшинстве с 95 минуты.
Отметим, что Ворскла вела в счете, но пропустила в компенсированное к матчу время, что перевело игру в экстра-таймы.
Матч Ворскла — КуПС начался в 19:00. Football.ua проводит текстовую трансляцию данной игры.