Лига конференций

Защитник подвел свою команду, грубо сыграв в центре поля.

В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла противостоит финскому КуПС.

Защитник полтавчан Богдан Кушниренко прямой ногой влетел в ногу соперника в центре поля и получил красную карточку.

Подопечным Юрия Максимова приходится играть в меньшинстве с 95 минуты.

Отметим, что Ворскла вела в счете, но пропустила в компенсированное к матчу время, что перевело игру в экстра-таймы.

Матч Ворскла — КуПС начался в 19:00. Football.ua проводит текстовую трансляцию данной игры.