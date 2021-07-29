Украина

Полузащитник Руха рассказал о подготовке к матчу 2-го тура УПЛ.

Остап Притула считает, что большее количество сыгранных официальных матчей — плюс для Ворсклы, но на руку Руху может сыграть усталость полтавских футболистов.

"Поражение в первом туре оставило горький привкус, но у нас впереди много игр, поэтому будем стараться выправить положение, – цитирует полузащитника официальный сайт Руха. – Ворскла — очень хорошая команда, поэтому нас ждет второй подряд непростой поединок на выезде".

"У Ворсклы сыграно больше официальных матчей, они раньше вошли в сезон, но то, что Ворскле придется за неделю провести три поединка, может сыграть нам на руку".

Матч Ворскла — Рух состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.